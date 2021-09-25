年底將有反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四與公投綁大選四大公投案將登場，本土社團喊出「年底公投一定要成功，四項都投反對票」；今「藻礁公投不同意票座談會」邀請支持支持三接外推方案的律師詹順貴等人說明，10月16日第二場則由經濟部次長曾文生親上火線。

台灣之友會今舉辦「藻礁公投不同意票座談會」，邀請環境律師詹順貴、核能發電後端營運基金管理會委員謝志誠與談。

詹順貴說，外推方案利弊得失在哪？要用什麼去說服中間立場的人？外推方案為什麼要支持，「這就是社會對話的開始」。

他強調，自己絕對沒有放棄環保理念；為了減緩藻礁公投壓力，希望提出更能兼顧藻礁生態系，降低影響的外推調整方案，讓中間立場者可以在沒有或非常少疑慮下投出不同意票；而非彼此一直攻擊。

他認為，愈是重大的國家建設，愈應綜合考量不同意見與多元利益。南部民眾較關心空污，北部關心非核家園期程，不能因藻礁公投，影響最核心的非核家園理念與期程，及中南部民眾改善空污的期盼。

詹順貴說，藻礁公投連署因有側翼與自走砲過度對公投發起人潘政忠人身攻擊，操作失當，反而製造話題吸引大眾對議題本身的注意與同情，促成中間立場者踴躍連署。

他說，政府後來提出外推方案，已兼顧減媒非核與生態保護，環團不是只有守護藻礁單一聲音，而是要如何兼顧，減媒非核與生態兼顧，支持三接外推方案；「效率是建立執行順遂，而非拍板定案快速」。也呼籲大家對公投投下不同意票。

謝志誠指出，三接跟愛藻礁可以共存共榮，不是要爭的你死我活；「我不是反對真愛藻礁，也沒有否定藻礁生態及地景價值」，希望本土人士也是用這種態度，不要抹黑，各退一步才有機會一起前進。

他表示，外推方案已完全避開潮間帶G1、G2藻礁生態敏感區，呼籲大家一定要對公投案投下不同意票。

反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四與公投綁大選四大公投延到12月18日投票；台灣之友會執行長蔡淑美表示，「年底公投一定要成功，四項都投反對票」；他們將舉辦4場有關藻礁公投投不同意票的座談會，分別為9月25五日、10月16日、11月6日、12月4日；下一場經濟部次長曾文生也會出席說明，除了藻礁，另一個議題是反核四。