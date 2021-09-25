紀寶如、林松義、文香、艾成、李明依、徐亨、威廉、王湘瑩、梁一貞、官靈芝、藍如潔及祖逸哥哥等眾星，今（25日）參與在台北市立動物園舉辦的「愛傳承關懷演唱會」，所有藝人在戶外大太陽底下輪番開唱，為公益付出不遺餘力，紀寶如感動表示：「這些藝人真的非常有愛心，都在第一時間一口答應。」希望用歌聲帶給弱勢族群希望與活下去的信心。

紀寶如近年淡出演藝圈投身公益，為獨居長者的福祉奔走。她今年6月就醫診斷骨質疏鬆造成骨裂，當時不僅裏上石膏還以輪椅代步，這幾個月來雖行動不便，但無礙她的仁心，今拄著拐杖出席活動，紀寶如說：「連我們都快被關瘋了，更何況日夜都待在機構的孩童和長輩，實在是太擔心他們的心理狀況，如果出來戶外透透氣，又維持好社交距離，更能一掃他們心中的陰霾，何樂而不為。」

今演唱會由瘦皮猴歌王林松義重磅開場，全場為年邁仍力挺公益的林松義鼓掌打氣，官靈芝是第一次與台灣優質生命協會合作，瘦了6公斤的她亮麗出席，精神十足表示一直想用歌聲回饋社會大眾，這次終於有機會可以讓大家更認識爵士。另外，近期轉戰直播圈的八點檔男星徐亨也現身為公益站台，表示疫情之下還有這麼多的善意，實在是不幸中的大幸。