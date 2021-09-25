現代人用餐不再只是吃粗飽，往往講求精緻，尤其是西餐廳的用餐氛圍和美味料理，受到不少人青睞，不過日前就有網友好奇，為何享用西餐時，餐廳總會先行送上麵包？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行網友點出背後涵義。

根據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》專欄指出，去吃西餐時，店員點餐完後會先行送上麵包，外界以為是因為西餐飲食精緻，飯量較少，所以會先送上麵包讓人墊墊胃，但其實之所以會在餐前送麵包，背後主要有2個目的。

首先，送麵包是為了表示歡迎，在西方文化中，麵包被視為是一種「聖物」，家裡沒有麵包則意味著沒有東西可吃，因此他們每頓飯都會吃麵包，坊間更有「麵包是生命之杖」的俗諺。再者，麵包和鹽象徵富足和健康，也是古代西方用來迎接貴賓的常見傳統。

其次，主餐必須花時間現做，業者擔心顧客在等待期間感到無聊或是飢餓，所以會送上麵包，讓顧客在等候時能邊吃邊聊天，藉此打發時間。