縣府與台電通霄發電廠首次聯合舉辦的2021苗南海地景藝術節，25日在通霄濱海遊憩區舉行開幕儀式，縣長徐耀昌希望藉由邀請國內外及在地藝術家，在美麗富饒的通苑地區展現創作成果，讓苗南海地景藝術節成為苗栗新亮點！

2021苗南海地景藝術節從9月25日至10月24日，在通霄濱海遊憩區、苑裡濱海公園、心雕居、通霄國小、台鐵通霄車站等地區，展出地景藝術作品32件，其中，通霄展區24件，苑裡展區8件，希望透過大型裝置藝術、戶外美術館、在地藝術家聯展、藝文市集、互動體驗、藝文講座等形式，呈現通苑地區豐富的人文風采。

縣長徐耀昌、立委陳超明及苑裡鎮長劉秋東等人共同拉動地景藝術石虎，為活動揭開序幕，同時並頒贈地景藝術家感謝狀，特別感謝策展人邱泰洋老師1年來辛苦奔走連繫，才邀請到國內外32位大師級作品在通苑地區展出，促成首屆「苗南海地景藝術節」，歡迎全國民眾踴躍前來體驗通苑地區之美。

縣府文化觀光局長林彥甫說，除了藝術裝置外，展區周邊還有在地藝術家各類平面作品，讓民眾猶如置身在戶外美術館，在心雕居的在地藝術家畫作聯展，亦讓人感受到在地風情與生命力。

另外，25日、26日在通霄濱海遊憩區安排的藝文市集，展售苗縣優質文創、美食及農特產品等，主辦單位且規畫藝文講座及免費暢遊通苑地區熱門景點的藝文小旅行，有關報名方式可參考活動粉絲專頁或至官方網站查詢。