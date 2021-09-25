華為（Huawei）財務長（CFO），同時也是華為創辦人任正非女兒的孟晚舟，在北京時間25日凌晨正式獲釋，離開了居留她超過1千個日子的加拿大，隨機登機返回中國。終於能重返心心念念的溫暖家園，孟晚舟在搭機途中的心聲也終於曝光，不難看出她近鄉情怯的忐忑心情。

孟晚舟在加拿大當地時間24日晚間，由中國駐加拿大大使館相關人員送行，陪同他前往機場。登機前，根據《網易》新聞報導，孟晚舟也與友人相擁告別表達感謝，並且強忍淚水說：「不許哭、不要哭」。

孟晚舟獲釋 登機返國前與友人擁抱淚別「不要哭」

孟晚舟是在2018年12月1日在加拿大溫哥華轉機時，被加拿大警方以美國的逮捕令逮捕，並表示可能將孟晚舟引渡至美國。過後不久中國也逮捕了兩名加拿大公民Michael Spavor、Michael Kovrig，指控兩人犯下間諜罪，但是沒有提出具體證據。在孟晚舟遭到逮捕後，中國與加拿大之間的關係持續緊張。而在北京時間25日孟晚舟獲得釋放後，這兩名先前遭到逮捕的加拿大公民也獲得釋放。

孟晚舟被釋放後搭乘中國政府的包機，航班號BJN592的班機，費時13小時從溫哥華飛抵深圳（平常僅需耗時10小時）。

根據央視新聞報導，孟晚舟在返回中國的飛機上，已有感而發。分享「月是故鄉明，心安是歸途」她感嘆望著機翼上閃爍的燈光，想到即將回到闊別三年的祖國，她不禁說到「近鄉情更怯，不覺間淚水已模糊了雙眼。」她也有感而發，「沒有祖國，就沒有我今天的自由。」

她多次感謝黨與政府，感嘆「正是那一抹絢麗的中國紅，燃起我心中的信念之火，照亮我人生的至暗時刻，引領我回家的漫長路途。」她也感謝親愛的家人們與她一同經歷風雨，見證歲月。是家人的相伴帶領她跨越重重荊棘層層山丘。