蘋果公司第十五代iPhone系列智慧型手機於24日開賣，其中新色「天峰藍」備受矚目。(摘自Apple官網)

一位網友好不容易搶到第一批最高規的iPhone 13 pro max天峰藍，卻發現機身有嚴重瑕疵，無奈嘆「搶心酸的」。(摘自mobile01)

蘋果公司第十五代iPhone系列智慧型手機於24日開賣，其中新色「天峰藍」備受矚目，成為不少果粉的換機首選。在開賣首日，就陸續有許多果迷開箱全新的iPhone，但一位網友好不容易搶到第一批最高規的iPhone 13 pro max天峰藍，卻發現機身有嚴重瑕疵，詢問客服後得到的回答更令他失望，坦言「搶心酸的」。

「一早開開心心起床等快遞，好不容易來了正想打開來檢查外觀後準備轉移資料結果⋯」。原PO在網路論壇《mobile01》上分享他搶到第一批iPhone 13系列的心情，沒想到收到的最新iPhone 13機身背殼有一處明顯的刮痕，讓他崩潰表示，「這刮痕也太明顯了吧！只能說這品管⋯」。

發現外觀的瑕疵後，原PO很快就致電給客服詢問換貨時間，但對方卻不能給出一個確定時間，只說至少要等半個月以上。得知此結果的原PO頓時感到失落，直呼「那我搶這第一批真的是搶心酸的，第一次在官網上搶到首批結果拿到刮痕瑕疵機，一早好心情瞬間滅火。」

貼文曝光後，網友也傻眼表示，「傻眼啊只能等待了」、「這產品品質真的是無言啊」、「開賣後退貨會很快 但換貨應該就跟著排出貨」。不過也有人安慰原PO，希望不要為此影響好心情，「換一個角度看，拆箱馬上看到，馬上處理，只不過晚幾天使用。要是保護貼都弄好才發現...那不是更不好。」