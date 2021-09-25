加碼券22日起開放登記。(取自五倍券官網)

紙本五倍券於25日9時起在官網和超商事務機同時開放預訂，10月8日起再到超商等指定通路領取消費，不少民眾都準時跑到超商進行預約操作。針對五倍券發放問題，民進黨台北市議員王世堅直言，這次的效果還是會和去年的三倍券差不多，王世堅認為應該減少建置一次性網路平台的花費，並痛批行政院趕快收心，不要再裝神弄鬼了。

王世堅24日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，未來這一兩個月，大概就是舉國同歡、普天同慶，因為政府要發錢給民眾，總是一件好事，尤其大家苦悶了這麼久，但他還是認為五倍券就像去年三倍券，行政院自己玩得很開心，把簡單的事複雜化，同時他也擔心怕行政院各部會都在弄這種芝麻蒜皮的小事。

王世堅直言，民眾很清楚，才5千塊錢，了不起加碼那幾種券，「抽一抽，運氣好抽到，再加個1千、2千」，所以這都是雞毛蒜皮的小事，民眾每天忙自己的事情，每個月日常開銷，也不只5千、8千元，希望行政院正視這個事情。

王世堅指出，去年三倍券的效益是行政院過度渲染，審計處第一時間已經打臉，認為沒有去監察消費端，且事實上這個數字過度樂觀，可是行政院沒有聽進去今年，又花了9.6億元去設置一個網路平台讓大家來登記，以各種券的名義 誘使大家改快來登記並綁定數位券，想擴大數位券的發放，讓消費後的數字能夠美化，以過去的方式來美化這個事情。

王世堅認為，行政院最好要收心，這個事情過了件算了，就趕快發，不要再裝神弄鬼，不要搞這些事，把人民想成貪小便宜，好像全民都要搶這種小確幸，事實上人民已經看穿這件事情，並盡量減少一次型平台建置的費用。