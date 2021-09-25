一名人妻月初曾在論壇《Dcard》發文，稱婚後住進婆家2週，發現一家7人竟會共用一條浴巾等驚人的衛生習慣，嚇得立刻搬出去。近日，人妻更新近況，發現不久前才搬入婆婆家住的大哥女朋友，竟送婆婆一大箱的浴巾當作生日禮物，驚奇的故事後續，讓網友看了全都笑翻。（延伸閱讀：婚後才知老公全家可怕衛生習慣 她崩潰：小姑拿這消毒月亮杯）

人妻在心情板發文，稱在上次發完文之後，就和老公一起搬出婆家。而23日全家人又聚在婆家替婆婆慶祝生日，她才發現原來大哥女朋友、小姑老公都搬來婆家住，人妻說，「我忍不住一直偷看大哥女朋友，超想知道她這幾天住在這裡的反應。」

原PO說，正當婆婆拿出人貓共用的碗準備裝食物時，她立刻拿出自備的碗筷應對，不顧婆婆臉色可能結屎，後來小姑端出一鍋菜，她一眼就識出此鍋就是「消毒月亮杯的鍋子」，因此從頭到尾沒動過那鍋，最後眼看不知情的大哥女朋友傻傻當第一個吃那鍋料理的人，原PO雖心中驚慌，卻礙於場面不方便阻止。

人妻分享，婆婆拆開生日禮物發現是浴巾後，表情逐漸沉下來。（示意圖／Shutterstock）

原PO分享，吃飽飯後，大家開心的端出蛋糕與禮物一同為婆婆慶生，而大哥的女朋友則遞上一個超大的包裹，婆婆邊拆邊笑到嘴快裂開，結果打開一看發現禮物是超多條浴巾，原PO說，「我當下真的目瞪口呆！」

婆婆有些傻眼地回覆，「我們就有浴巾了呀，怎麼……買這麼多條」，大哥女朋友則笑笑地說，「阿姨太省了啦！這邊夠大家一人一條還有剩」，後續婆婆不滿地說，這樣一天到底要洗幾條浴巾，甚至小姑還來插話建議，以後不用天天洗浴巾，婆婆又回，「也是，不用天天洗倒也省事，這邊那麼多條，我們可以十天半個月再洗就好。」

原PO說，後來她與大哥女朋友搭上話，便像遇上知音一般瘋狂抱怨了婆家的衛生習慣有多驚人，在聚會結束後，大哥女朋友下來送行，原PO說，「我跟她說的最後一句話就是，『快逃』！」

後續文章曝光後，不少網友在留言區直呼，「直接送一箱毛巾也太好笑」、「救命 太好笑了」、「笑到崩潰不知道是不是正常人的反應...還是原po的故事太荒唐了」、「敲碗更新+1」、「還有續集也太好笑了吧！」、「My god 有續集 太可怕了」。