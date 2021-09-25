今天在大聯盟場上紅雀與小熊迎來雙重賽，紅雀持續高飛，首戰以8：5勝出，第二戰再以12：4獲勝，兩場總計攻下20分，豪奪14連勝，追平隊史1935年創下最長連勝紀錄，並持續穩座國聯外卡第二，目前戰績是85勝69敗，這個月的他們幾乎無法阻擋。

Bird is the Word!



Losing just isn't in the Cards for St. Louis. pic.twitter.com/aqOVLYxoTZ — MLB (@MLB) September 25 2021

首戰他們派出左投傑哈普(J.A. Happ)先發，今天他表現出色，投4局被敲2安打無失分，有6次三振和4次保送，可惜後面投手砸鍋，讓他無緣拿下勝投，目前他戰績9勝8敗，自責分率5.86。打線部份貢獻3轟，「蛇王」高施密特(Paul Goldschmidt)3局率先轟出2分炮，也轟出個人本季第30轟。

30 going on 13!



Goldy's 30th gives the @Cardinals the lead. Will they make it 13 straight? pic.twitter.com/NORW5Ac5ev — MLB (@MLB) September 24 2021

第5局紅雀上演煙火秀，羅丹(Jose Rondon)和外野重炮泰勒歐尼爾(Tyler O'Neill)聯手開轟，為球隊再打下4分，以6：0遙遙領先小熊。第6局紅雀攻勢持續，艾德曼(Tommy Edman)、高施密特都擊出一壘安打得分，此時比數已來到8：0，小熊被打到頭昏。

不過紅雀別高興太早，小熊6局下半大復活，靠著一發2分炮和兩支二壘安打一次灌進5分，追到5：8，嚇出紅雀一身冷汗，紅雀第二任投手大失血，雷耶斯(Alex Reyes)投1.2局被敲2安狂失4分，接手的麥克法蘭(T.J. McFarland)0.1局再失1分，好在蓋列戈斯(Giovanny Gallegos)接替守住局面。

第二場比賽紅雀打線完全大爆發，高施密特、貝德(Harrison Bader)、努特巴爾(Lars Nootbaar)都上演猛打賞，而且全隊一共敲出5轟，總共敲出16支安打拿下12分，小熊真的無力反擊。首局紅雀就先拿3分，鐵捕莫里納(Yadier Molina)和貝德敲出安打建功。

第2局泰勒歐尼爾連續兩戰開轟，一發3分炮重創小熊，也達到本季個人第31轟，超越隊友高施密特的30轟。第3局又是「憤怒鳥」的煙火秀時間，努特巴爾、狄揚(Paul DeJong)各敲一發陽春炮，比數拉開到8：2。第5局努特巴爾再敲安打得分，今天他實在太火熱。

比賽最後一局(雙重賽打7局)紅雀仍不放過小熊，貝德、努特巴爾、高施密特長打攻勢徹底毀滅對手，貝德、努特巴爾敲2發陽春炮，高施密特本場雖沒開轟，但靠二壘安奪第12分，完全掌握勝利，今天他5打數3安打1打點跑回2分，貝德4打數3安打2打點跑回2分，努特巴爾4打數3安打3打點跑回2分，三人就貢獻全隊一半分數。