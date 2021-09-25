美股本周大洗三溫暖，周一經歷沉重賣壓，道指盤中遭血洗近千點，終場大跌逾600點，然沒幾天即強勢反彈，一連三天收紅，周四更大漲逾500點，有專家警告，美股下周可能相對平靜穩定，他形容為「暴風雨前的寧靜」，呼籲投資人先做好準備。

《CNBC》報導，財經名嘴克萊姆（Jim Cramer）表示，下周企業財報和非農就業數據即將出爐，美股在歷經本周劇烈震盪後，下周將會相對平靜許多，但投資人需要為這「暴風雨前的寧靜」做好準備，這場暴風可能會因為恒大的債務危機而擴大。

恒大原定周四（23日）到期的8350萬美元債券利息尚未支付，市場關注其是否能在30天寬限期前繳清，克萊姆表示，下周一將檢視恒大未獲救助的部分會如何發展。

除了恆大的債務風暴以外，克萊姆列舉出多項重要數據，對下周進預測；下周二至周四都將陸續有含美光、索爾公司（Thor Industries）等企業財報出爐，周五將回顧美國新冠疫情狀況，但鑒於美國大部分人都已經施打疫苗，克萊姆認為染疫人數將會改善。

受恒大債務風暴侵襲，全球股市周一劇烈震盪，美股盤中下跌近千點，尾盤跌幅收斂，終場仍大跌逾600點，道瓊工業指數跌破34000點，然在隔2日後，周三開始強勢反彈，一連三天收紅，道指25日收漲33.18點（或0.1%），收在34798點。