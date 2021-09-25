台灣一名中風的阿嬤臥病初期，每當遇到泌尿道感染問題時，家人便會趕緊帶她就醫，但經常發生類似症狀，久而久之認為應該又是感染，因此就不再帶她至醫院，直到阿嬤出現血尿、感染及發燒症狀，才被送往急診室，泌尿科醫師一看X光片發現，她的膀胱有鴕鳥蛋大小的結石。

泌尿科醫師歸家豪在《醫師好辣》節目中分享，一名因中風而長期臥床的阿嬤，經常容易因泌尿道感染，而出現血尿、小便變混濁等症狀，對於臥床患者來說，都屬於常見的症狀，起初阿嬤家人一遇到類似狀況，就會趕緊帶她至醫院檢查，「久而久之覺得『就是感染』就不帶來了」。

直到有一天阿嬤出現血尿、感染及發燒症狀，隨後被家人送往急診室，泌尿科醫師歸家豪查看X光片時，看到阿嬤膀胱處有一團白白圓圓的影像，起初以為病患前幾天有進行治療，是打顯影劑所致，但詢問病史後發現，阿嬤已許久未出門，仔細一看才發現，阿嬤整個膀胱都塞滿結石。

泌尿科醫師歸家豪感慨地說，「結石會痛，能養到這麼大也真的是曠古絕今」，而X光片中的白色影像就是結石，宛如鴕鳥蛋的大小，「膀胱容量約500c.c.，她整個膀胱灌滿結石，都被結石塞滿了」，由於阿嬤臥床，因此就算痛也不會喊，不過醫師一摸她的腹部，馬上就能摸到結石。

泌尿科醫師歸家豪解釋，結石如此大顆，會壓迫到兩側輸尿管，恐導致整個腎臟積水，進一步就是腎臟壞掉，就有洗腎危機，之後便從下腹開刀取出結石，但開刀處竟變感染型傷口，久久難以癒合，傷口好了又潰爛，經歷半年才改善，醫師也提醒，家中若有臥床老人家要注意，一旦遇到有血尿、發燒感染等症狀，還是要就醫治療，千萬不要輕忽，透過超音波一掃即可解決問題。