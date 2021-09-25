前副總統吳敦義夫婦中秋連假在南投縣鹿谷鄉一間民宿與友人歡聚，遭民眾PO網檢舉兩人未戴口罩，南投縣衛生局長陳南松25日表示，依《傳染病防治法》規定公開場域或營業場所要戴口罩，違者可處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，將針對公開場所或私人領域調查作認定，若有違規即開罰。

曾任國民黨主席的吳敦義，卻在25日黨主席改選前，遭民眾PO網檢舉在中秋連假與友人聚會活動時，與妻子蔡令怡在場中與友人談話、致詞、合照時未戴口罩，違反防疫規定。

檢舉的民眾表示，中秋連假最後一天，鹿谷的一家民宿來了貴客，原來是吳敦義夫婦等人，算一算全場近10人，蔡令怡拿麥克風致詞時，從影片中見她未戴口罩，在場包括吳敦義等人還與友人近距離談話，也沒有戴好口罩。

也有民眾稱，到該民宿聚會之前，吳敦義等人去拜拜時沒有戴口罩，質疑帶頭違法，恐成防疫破口。

林姓民宿業者表示，與吳敦義夫婦私人聚會當天為9月21日，民宿並未營業，只有幾個朋友而已，屬於家庭與吳敦義老部屬、老友的私人相聚，僅在合影時短暫拿下口罩，拍完照立即將口罩戴好。

陳南松指出，有無違規未戴口罩，將到現場了解，若是公開營業場所，沒有戴口罩就要開罰，但若屬於私人領域，如在自家的客廳有友人來訪，則為私人領域，不列在公開場域就不屬於違法。