美國空軍正式選擇勞斯萊斯北美分公司（Rolls-Royce North America），作為B-52轟炸機「商用發動機更換計畫」（CERP）的承包商，要讓這位1955年入伍的老兵繼續服役到2050年代，且合約總價值僅約26億美元（約新台幣721.3億元），遠低於先前估計的100億美元（約新台幣2774億元）。

《空軍雜誌》（Air Force Magazine）24日報導，美國空軍目前仍在服役的76架B-52轟炸機，預計全數將8具普惠（Pratt & Whitney）TF33-P-3 / 103發動機，換裝為勞斯萊斯的F130發動機，加上作為備用零件的42具發動機，美國空軍總計將採購650具F130。

F130即為BR700發動機的軍用版本，此前便已被美國空軍作為C-37行政專機和E-11A「戰場機載通訊節點」（BACN）的動力來源。《空軍雜誌》指出，勞斯萊斯目前已獲得價值約5億美元（約新台幣138.7億元）的初始合約，而若合約完整執行，則將價值約26億美元，遠遠低於先前估計的100億美元。所有生產與安裝作業預計於2038年9月23日前完成。

美國2018年起展開CERP計畫，參與競標的包括普惠、奇異（General Electric）和勞斯萊斯等發動機大廠。該計畫是B-52現代化的重要項目之一，預計讓航程提高達40%，並極大程度減少後勤維護需求，且新發動機甚至可能不須拆下大修，因為在這之前B-52就已面臨退役。其他現代化項目還包括更換主動電子掃描陣列（AESA）雷達、整合更多先進武器、航電設備更新等。