為表達對傳統工藝與表演藝術的重視，文化部文化資產局25日舉辦「110年重要傳統藝術暨文化資產保存技術保存者」授證典禮，由部長李永得頒授認定證書給13名保存者、1個保存團體。李永得致詞時特別表揚這些人間國寶對台灣的貢獻，是最寶貴的文化資產。

這場授證活動在在亂彈戲保存者王慶芳與彭繡靜的演出中揭開序幕，兩人以亂彈劇目「補缸」演出、搭配苗栗陳家班北管八音團伴奏，讓現場洋溢濃濃藝術氛圍。

文化資產局指出，今年獲頒認定證書者包括有「恆春民謠」陳英、「亂彈戲」王慶芳、彭繡靜、「阿美族馬蘭Macacadaay」杵音文化藝術團，以及重要傳統工藝「噶瑪蘭族ni tenunan tu benina香蕉絲織布」嚴玉英、「排灣族Kinavatjesan傳統刺繡」陳利友妹、「排灣族tjemenun傳統織布」許春美、「賽德克族Gaya tminun傳統織布」張鳳英、「泥塑」杜牧河、「剪黏」陳三火、「漆工藝」黃麗淑、「玉雕」黃福壽、「傳統木雕」蔡德太與重要文化資產保存技術「製鼓技術」王錫坤等。

李永得表示，除了有形的歷史建物，文化資產中還包括無形的資產，其中又可分為傳統表演藝術、傳統工藝、文化資產保存的技術等，這些都是這塊土地千錘百鍊出來的專業技術，是人類的智慧結晶、最寶貴的文化。

李永得強調，這次獲頒認證者都在各自的領域中默默耕耘，為台灣文化傳承有很大貢獻；為了達到文化保存目的，文化部給予傳習技藝的藝師們每月5萬元，來學習的藝生則可獲生活補貼1萬5000元，學得技藝後，還能將技術商業化或繼續做傳藝的工作，讓文化資產得以發揚。