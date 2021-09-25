香港影帝周潤發不只在亞洲無人不知無人不曉，也演出多部好萊塢大片，著實已是「國際巨星」，一直以來周潤發最被人敬佩的是，把賺來的錢大部分都捐給公益，累積超過56億身家對他來說也只是身外物；最近有微博網友挖出三國名將周瑜後代子孫，曾透露在祖譜中看過周潤發，而影帝本人對此也跳出來回應，引起熱議。

過去周潤發曾有機會飾演電影《赤壁》周瑜一角，但因各種原因最後定案由梁朝偉來詮釋，當時周瑜的第63代子孫周伯泉就跳出來表示，他研究「錫山周氏大統周譜」時，根據記載周潤發其實是周瑜嫡系後代；周伯泉提到周潤發是周瑜嫡系後代周應斗之後，流著周氏血統，因此對於周潤發辭演周瑜感到遺憾。

在被周伯泉認親之說，周潤發也一派輕鬆地回應，他笑說不清楚自己是否真的是周瑜後代，只知道祖先是從江西遷徙到廣東；更親切地說到錯過周瑜角色的感想，「我不覺得可惜，因為《赤壁》的周瑜太年輕，我太老啦」，還說以後有導演要拍《周瑜外傳》，他再看看有無機會演。

周潤發拍過的許多港片，包括《英雄本色》、《阿郎的故事》和《賭神》系列，都在亞洲各地掀起熱潮，甚至有很多人爭相模仿；之後前往好萊塢拍片，也在歐美地區留下一定影響力，尤其在導演李安的《臥虎藏龍》中飾演男主角李慕白，令人印象相當深刻。