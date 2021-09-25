男子單登北大武山意外骨折，警消出動直升機救援送醫。(屏東縣消防局提供)

男子單登北大武山意外骨折，警消出動直升機救援送醫。(屏東縣消防局提供)

屏東縣消防局24日晚間6時7分接獲民眾報案指稱，50歲宋姓男子攀登北大武山時，意外滑落山坡、造成腿部骨折，警消隨即出動7車、23人前往救援，並在25日抵達傷者位置，同時請求空中勤務總隊支援直升機，傷者於7時10分吊掛成功，並送往屏東基督教醫院治療。

第一時間先接觸傷者的林務局檜谷山莊吳姓莊主表示，受傷的宋男是為了10月10號的南二段縱走，提前來北大武山進行單攻訓練，這是他第3次來北大武山單攻， 卻在下坡到5.15k的時候滑倒滾落，摔斷左小腿骨。

莊主直言，不少登山者經過先前疫情警戒，功力經4個月未爬山停滯後大大折減，完全沒有再接觸其它山就挑戰北大武山單攻，就會把自己推上危險的境界。

他也透露，從微解封到現在，看到很多單日登頂的新手，第一次來的、體能不夠的、裝備不齊全的，都選擇單登三角點，這讓他看在眼裡，都認為這些是高危險群；但只能就他看到的盡量去宣導，勸說「不要勉強登頂、身體不舒服就撤退、天氣不好就撤退、時間不對就撤退。」

但言者諄諄希望不要聽者藐藐，畢竟被救援是一件非常痛苦的事件，莊主直說，就連站在傷患旁都覺得好痛啊！