國民黨主席選舉在今日舉行投票，根據國民黨中央最新開票數字，江啟臣13668票，卓伯源2384票，張亞中21672票，朱立倫34864票。對於此次黨主席選舉，國民黨南投立委許淑華今表示，不論新任黨主席是誰，她籲請新任主席能帶領國民黨持續蛻變，捍衛中華民國民主自由的價值，贏回民眾的信任。

國民黨主席選舉4位候選人。(圖/本報資料照)

今年黨主席暨第21屆全國代表大會代表選舉各縣市選舉人數，總計為37萬711人。投票時間為8時至16時，今天上午已有不少黨員前往投票所投票。由於天氣佳，黨內人士預估投票率上看五成。

被問到與對手朱立倫差距小，張亞中今投完票受訪表示，他不用和朱立倫比較，誰當選黨主席，都可為國民黨帶來新面貌，希望選後國民黨有新的領導人、新論述與嶄新未來。

對於黨主席選舉看法，許淑華25日在臉書PO文表示，面對一黨獨大的暴力，她有感受到支持者的恐懼。「我相信很多人對國民黨有著深切期許，這份期許也伴隨著一份義務，隨著今天選舉結束，我們要思考如何回應選民的託付，畢竟更嚴峻的挑戰正要開始」。

許淑華強調，她要向四位候選人致敬，沒有競爭的碰撞，無法激起思辨的火花，讓社會更了解國民黨的願景。大家都是優秀的夥伴，不同的位置承擔不同的責任，國民黨的改革需要先團結，國民黨的勝利也必須團結。

最後，她呼籲，請新任主席能帶領國民黨持續蛻變，捍衛中華民國民主自由的價值，贏回民眾的信任，一起加油。