2017年雲林縣舉辦台灣燈會時也曾打造一尊8公尺高的素還真花燈。（周麗蘭攝）

雲林縣斗六市圓環的水舞設施已停止運作14年，雲林縣府今年斥資3800萬元改善，將恢復水舞景象，並加入高科技數位水幕、LED噴泉燈光新元素。（周麗蘭攝）

斗六市、虎尾鎮的圓環都是門面，兩地都在今年動工修繕強化「地標感」。水舞設備已停止運作14年的斗六市圓環，雲林縣府斥資3800萬元正施工恢復水舞景象。目前是素顏的虎尾圓環，將興建5米高的素還真雕塑為虎尾意象，25日隆重動土。

虎尾鎮公所2019年辦理地標徵圖，提案有巧虎、蒜頭、花生等意象，最後布袋戲偶素還真雀屏中選。鎮長丁學忠表示，感謝霹靂多媒體公司授權，讓虎尾的布袋戲文化精神能在圓環呈現，未來將成為雲林縣的重要地標。

丁學忠說，虎尾鎮擁有全台數量最多布袋戲團與世代傳承的脈絡，一直有「布袋戲的故鄉」美譽，中正路、光復路、信義路等5條大馬路交會於圓環，又鄰近虎尾糖廠，霹靂布袋戲的第一男主角素還真雕塑能矗立於圓環，對虎尾人而言，文化與景觀意義都重大。

已沒落多年的斗六圓環，20年前（2001年）前縣長張榮味任內打造具有水舞功能的斗六門地標，曾經斗六熱門的景點，可惜改朝換代後疏於維護，機械故障迄今已停止運作14年，光環消褪。

斗六市代表會、里長多次向縣長張麗善建議修繕縣治所在地斗六市的地標──斗六圓環，恢復昔日榮景。

縣府與地方多次討論，仍決定以光影水舞呈現斗六圓環之美最合適，縣府將挹注3800萬元重建水舞系統，包括數位水幕、LED燈光噴泉、景觀綠美化，即將動工，預計明年春節前完工。

為避免重演疏於維護管理，導致水舞系統停擺故障的歷史，縣府已與施作廠商簽定完工後維護管理2年合約。