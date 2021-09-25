針對台苯(1310)市場派董事告發台苯公司派林文淵陣營違法出售榮福金雞母情事，林文淵發布聲明反駁，譴責有心人士無端指控，意圖影響董事選舉結果。林文淵表示，台苯持股近99％之榮福公司自104年起已連續虧損5年，焚化爐代操業務將於111年2月到期，報導稱「台苯出售金雞母」、「將金雞母賣給久陽公司」，實與事實不符。

林文淵強調，出售榮福公司股權，完全符合公司之「子公司之監督管理辦法」、「取得或處分資產作業程序」相關規定。台苯出售榮福股權之交易，處分利益高達50665仟元，且擺脫榮福公司常年虧損之困境，實屬有利於公司及股東權益。

林文淵指出，榮福公司原為台苯直間接轉投資持股接近99％股權之子公司，在台苯109年處分前，榮福係以提供新竹市焚化廠之代操作為主要業務，惟該代操作案合約將於111年2月15日屆期，且因新竹市焚化爐已運轉13年設備老化，維護費用增加，導致榮福近年來受營業利益下滑及投資損失影響，財務狀況持續弱化，自104年起已連續虧損5年，5年累積虧損金額達1.83億元，甚至109年第1季仍持續虧損。

其次，台苯出售榮福公司股權，完全符合「子公司之監督管理辦法」、「取得或處分資產作業程序」相關規定，且於潛在交易對象久陽公司、日勝生公司進行實地查核，並分別提出主要交易條件後，提案於109年5月11日董事會，經充分揭露交易對象、主要交易條件等資訊，由董事會無異議照案通過授權董事長全權處理；嗣經台苯與久陽就主要出售條件合意後，方接獲惠民實業股份有限公司（下稱惠民公司）函文表達收購意願。

為求慎重，台苯諮詢常年法律顧問認台苯與久陽間契約應已成立，具拘束雙方之效力，如不履約，恐需負擔債務不履行之賠償責任，並嚴重損及台苯商譽及誠信，故方無法接受惠民公司來函所請，並無所謂交易早已內定之情事。

林文淵說，台苯出售榮福公司股權之交易，處分利益高達5066萬元，且擺脫榮福公司常年虧損之困境，實屬有利於公司及股東權益，而該交易案迄今已逾一年，又時值台苯進行董事全面改選之際，有心人士一再利用媒體混淆視聽，顯然係以無端指控意圖影響選舉結果，公司予以嚴正譴責。