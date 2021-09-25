好幸運，有消費者在小7花28元買御飯糰，一張發票讓他成了千萬富翁；7、8月統一發票今開獎，統一超商(7-11)公布最新中獎發票名單，這次共有3位消費者獲得千萬特別獎、1位獲得200萬元特獎；另外，雲端發票專屬獎則有3位百萬得主。

2021年7-8月發票中獎號碼。

統一超商統計，有3位消費者獲得千萬大獎，最幸運的就屬在台中市南屯區鑫大立門市的消費者，花28元買御飯糰，成了千萬中獎人，其他兩名幸運兒，分別於台中市大雅區興府門市購買160元的民生用品；另一名幸運得主，則在台南市安南區安同門市購買共250元的民生用品；還有1位獲得2百萬特獎在基隆市安樂區安一門市購買共236元的飲料、零食、民生用品、CITY CAFE。

另外，3位雲端發票專屬獎百萬得主，1人在台南市善化區新六廠門市購買共278元的御飯糰、民生用品；1人在台中市霧峰區康勢門市購買共444元的飲料；另外一位得主則於台北市中正區羅亭門市購買共404元的零食、數位商品。