南投縣擁有大自然豐富資源，縣府舉辦「戶外教育結合觀光產業走讀嘉年華」，透過活動盡速協助業者恢復商機，積極振興縣內產業。（盧金足攝）

好玩！好看！好學習！因應國內疫情漸平穩，南投縣政府盤整縣內觀光產業場域，25日在溪頭自然教育園區漢光樓草坪，舉辦「戶外教育結合觀光產業走讀嘉年華」，來自全國各地主辦戶外教育的校長及老師到場體驗各場域戶外教育課程方案，縣府期望透過活動盡速協助業者恢復商機，積極振興縣內產業。

教育部自從2018年公告請各級學校每年舉辦兩次戶外教育後，南投縣政府即由教育處及觀光處舉辦工作坊，邀請專家學者透過講授及現場輔導方式，輔導縣內的觀光產業，如旅宿業、觀光工廠、觀光遊樂業、公營風景區、休閒農場及休閒農業區等，推出課程方案及教案，並建置南投戶外教學網宣傳。

縣府表示，今年5月疫情進入三級警戒時，縣府立即推出線上共學課程，產業服務不中斷，學童的學習不停止。

「戶外教育走讀體驗嘉年華」共計邀請南投縣觀光工廠協會、采棉居寢飾文化館、九族文化村、梅庄休閒度假中心、明山森林會館、國立自然科學博物館車籠埔斷層保存園區、妮娜巧克力夢想城堡、魚人立槳日月潭SUP體驗、桃米休閒農業區、水里蛇窯、溪頭青年活動中心、集元果觀光工廠、埔里箱根渡假村等單位展示。

台中市產業故事館發展協會及彰化縣旅遊產業協會設置攤位宣傳，提供試教試作課程，讓參與教職員實際體驗各場域戶外教育課程方案，進行雙向的回饋及交流，適逢假日南投縣警察局交通隊及婦幼隊也到現場進行相關宣傳活動。

南投縣政府祕書長洪瑞智指出，南投縣為觀光大縣，有許多戶外景點有自然教育的資源以外，豐富多元的觀光工廠及休閒農業區等，有各式各樣的體驗活動，歡迎各級學校可以來南投縣進行戶外教育。

教育處長陸正威說，戶外教育是很重要的一種學習方式，鼓勵學校安排學童接觸多元的知識及環境。

觀光處長陳志賢強調，南投觀光產業資源豐富，縣府將在10月推出振興消費抽獎方案以外，持續輔導業者轉型為戶外教育場域，推出課程教案，以爭取戶外教育商機。