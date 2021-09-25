新竹縣文化季「秋意˙秋藝」特別規畫4個系列活動，為親子打造的《童幻動物園》25日下午在文化局廣場周邊熱鬧登場，15個表演團隊逗趣表演，不時傳來兒童的歡笑聲，縣長楊文科也帶著孫子前來並體驗木箱鼓，邀請鄉親把握26日活動機會，親子一起來共樂!

縣長楊文科表示，《童幻動物園》是由在地年輕藝術家陳弘洋策劃，以動物為主題，結合戲劇、音樂、藝術市集、獨立書店等，將文化局變身一座充滿童趣的動物園，如此好天氣看到許多民眾帶著全家人，來文化局席地而坐欣賞表演。

除了在地傑出演藝團隊玉米雞劇團，以結合魔術、即興互動、肢體喜劇、雙語演出的親子劇，還有等阮劇團、人型島嶼行動雕像默劇、行動書車、三手微市集等，為觀眾帶來充滿驚喜的夏日童幻之旅。

26日下午5點，文化局還有鄧雨賢親子音樂會「彼個所在」，由巴雀藝術帶來精采鄧雨賢經典作品演奏，讓孩子一同在大樹下傾聽台灣的旋律《望春風》，在這個島上來聽聽彼個所在，在世界各地響起什麼聲音。

文化局表示，周末沒參與新竹縣文化季「秋意˙秋藝」的鄉親，千萬要把握接下來2場系列活動，10月2日芎林國小「夏夜‧三線情」鄧雨賢紀念音樂會，將由知名歌手黃妃、謝銘祐、客家樂團及在地傑出演藝團體巴雀藝術與揚音樂集，帶領芎林國小及北埔國小的學生們，演出百人傳唱經典獻聲。

10月23日「水圳‧共下來寮」新竹縣客家藝術節，在東興圳公26、公27登場，結合水圳地景，將帶來客家八音大匯演、戲在角落、客家傳統表演藝術踩街體驗、文創市集及水圳走讀等。