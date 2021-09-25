新北校園BNT接種 27日預計施打18校、20595名學生 17:432021/09/25 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北22日起進行校園BNT接種，截至24日已施打62校、7萬2007名，今、明適逢假日未安排疫苗施打，27日預計施打18校、2萬595名學生。（資料照，新北市教育局提供／蔡雯如新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北22日起進行校園BNT接種，截至24日已施打62校、7萬2007名，今、明適逢假日未安排疫苗施打，27日預計施打18校、2萬595名學生。 新北市教育局表示，今因假日未進行線上教學，未請學校行政調查昨施打疫苗狀況，但已請學校持續落實學生健康關懷，學校已向家長宣導，如有學生因接種疫苗不適送醫的情形需通報班級老師，截至今天下午5時，皆未接獲回報學生疫苗施打後身體不適送醫情形。 海納百川》蔡政府防疫的最大錯誤（王任賢） 守護學子安全 中興警分局舉辦校園安全座談會 #施打 #新北 #校園 #BNT #接種 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中職》富邦新外援要來了 南非籍洋投26日抵台 14:322021/09/25 體育 118所高中職學習歷程檔案遺失 新北4校、2400名學生受波及 14:202021/09/25 生活 北市接種BNT3天 450名學生不適 1人心律不整住院觀察 15:452021/09/25 生活 桃園打BNT第3天 2成學生請疫苗假 04:102021/09/25 地方新聞 從NBL返台 林秉聖加盟T1中信特攻 04:102021/09/25 運動天地 逾1萬人施打高端 新竹縣第9輪疫苗、75歲以上莫德納第2劑今開打 15:412021/09/25 生活 亞東醫院用愛融化疫情MV 新北警深受感動 16:302021/09/25 社會 被舉報給女兒及未婚夫打特權疫苗 台東縣衛生局科長駁斥將提告 11:022021/09/25 生活 苗栗狂犬病宣導 結合雲端發票活動 15:482021/09/25 寶島 新北BNT接種 5799名學生不適 04:102021/09/25 地方新聞 外銷訂單連18紅 當心宅經濟降溫 04:102021/09/25 財經焦點 生活熱門新聞 印度神童最新預言！大陸經濟動盪 下波災難將震驚全球 - 生活 馬偕感染科名醫在美打第3劑BNT後猝死沙發 法醫拒解剖家屬崩潰 - 生活 全國鬆綁拿掉口罩？ 陳時中想都沒想「秒回2字」 - 生活 母象一腳踩爆沼澤鱷魚 下秒捲屍狂甩 驚人畫面曝 - 生活 學生不知孫中山、不懂朝代時序 吳昆財：「去中國化」後果竟是去歷史化 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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