新北22日起進行校園BNT接種，截至24日已施打62校、7萬2007名，今、明適逢假日未安排疫苗施打，27日預計施打18校、2萬595名學生。

新北市教育局表示，今因假日未進行線上教學，未請學校行政調查昨施打疫苗狀況，但已請學校持續落實學生健康關懷，學校已向家長宣導，如有學生因接種疫苗不適送醫的情形需通報班級老師，截至今天下午5時，皆未接獲回報學生疫苗施打後身體不適送醫情形。