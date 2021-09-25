41歲廖姓男子今天上午騎機車行經台南市永康區中正北路，前方一輛由謝姓男子駕駛的貨車右轉，廖男緊急煞車卻失控滑行，撞上貨車，頭部嚴重受創，送醫搶救不治。
永康警分局初步調查，60歲謝姓男子今天上午沿著永康區中正北路外側車道，由北往南行駛至事故路口，停等紅燈後起駛右轉，41歲廖姓男子駕駛機車沿中正北路機車由北往南直行，見貨車要右轉，煞車倒地滑行，發生碰撞肇事。
廖姓男子當場頭部嚴重受傷，意識昏迷，由救護車送醫急救無效，宣告不治。警方指出，貨車駕駛酒測值為0，詳細肇事原因尚待交通分隊調查釐清中。
41歲廖姓男子今天上午騎機車行經台南市永康區中正北路，前方一輛由謝姓男子駕駛的貨車右轉，廖男緊急煞車卻失控滑行，撞上貨車，頭部嚴重受創，送醫搶救不治。
永康警分局初步調查，60歲謝姓男子今天上午沿著永康區中正北路外側車道，由北往南行駛至事故路口，停等紅燈後起駛右轉，41歲廖姓男子駕駛機車沿中正北路機車由北往南直行，見貨車要右轉，煞車倒地滑行，發生碰撞肇事。
廖姓男子當場頭部嚴重受傷，意識昏迷，由救護車送醫急救無效，宣告不治。警方指出，貨車駕駛酒測值為0，詳細肇事原因尚待交通分隊調查釐清中。
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