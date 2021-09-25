高中職學生學習歷程檔案驚爆遺失，台中市有22所學校受害，堪稱重災區。此事也引起議員不滿，民進黨籍市議員賴佳微就呼籲，台中市教育局應儘速釐清受影響學生數及檔案受損情況，日後更應協助台中市學生上傳檔案的安全性，保障學生升學權益。

包括台中女中、台中二中、文華高中等台中頂尖高中都受學習歷程檔案遺失影響，讓家長與老師直呼難以置信。賴佳微表示，這次學習歷程檔案的保存出狀況，真的很誇張，教育局應立即向受害學校確認學生是否有備份，並向家長說明處置方式，不要讓學生與家長心慌慌。

賴佳微強調，如果遺失的學習歷程檔案最後有救回，教育局也應協助學生確認，救回的檔案內容是否與原來上傳的相同？是否有遺漏部分檔案的情況？不容許有任何差異。

此外，因數位時代來臨，許多資料都保存在硬碟、機房內，極有可能因突發狀況導致檔案或資料遺失，賴佳微說，她希望台中市能建置一個雲端資料儲存系統，提供全市各學校保存學生學習歷程資料的備份，藉由分散管理風險的方式應對各種突發狀況。

台中市教育局則表示，第一時間已請全市各高中職了解學生檔案受損情況並做統計，若有遺失情況除做補救，未來也會確認資料是否正確。