新北市中和區中板路47巷內某廢車回收廠今（25日）下午5時許傳出火警，火舌從廠房內竄出，周圍數公里民眾都可清楚看到濃煙直竄天際，警消獲報前往灌救，回收場1名男員工輕微灼傷，所幸送醫後無大礙，火勢近1小時被撲滅，詳細起火原因待進一步釐清。

新北市中和區中板路47巷內某廢車回收廠今（25日）下午5時許傳出火警，火舌從廠房內竄出，周圍民眾都可清楚看到濃煙直竄天際。（摘自我是中和人臉書）

據悉，起火的回收場專營廢棄車輛回收，火舌從廠內竄出，員工忙倉皇逃離現場，消防局獲報出動消防人員154名、各式消防車輛56輛前往灌救，半小時後火勢控制，近1小時後火勢撲滅。

消防局表示，廠內多為汽車零件及廢機油，燃燒面積約40平方公尺，詳細起火原因待釐清。