今天在NBA場外發生一件非常搞笑的事情，猶他鹽湖城地方電視台《KUTV》記者海莉(Hayley Crombleholme)近期上街採訪，她想訪問一般民眾對於防疫的看法，而她在過程中逮到一位「超大咖」路人，他正是爵士當家第六人克拉克生(Jordan Clarkson)。

This Salt Lake City reporter didn’t know she was interviewing Jordan Clarkson 😅😂 pic.twitter.com/mTOtIQOlN4 — Sportz Memez (@SportzCIipz) September 24 2021

不過海莉可能功課沒做足，她不但沒有認出這位民眾正是當地知名球星，還在過程中問了他的名字，她問克拉克生說：「能拼出你姓名嗎？」而克拉克生尷尬回應說：「呃...拼出來嗎？Jordan Clarkson，J-O-R-D-A-N C-L-A-R-K-S-O-N。」

沒想到說出名字的克拉克生還是沒被認出來，但他在訪問中還是欣然接受採訪，而記者海莉接下來又問出超搞笑問題，她問說：「那你有去看過爵士的比賽嗎？」克拉克生二話不說回應：「當然，很常去。」若看到這段採訪的人或許都已笑掉大牙了，克拉克生不但很常去，而且幾乎天天去。

Welp pretty sure @rlikness and I just interviewed @JordanClarksons off the street without realizing it was Jordan Clarkson 🤦‍♀️ I have some follow-up questions… — Hayley Crombleholme (@HayleyHolme) September 24 2021

克拉克生的澳洲籍隊友英格利斯(Joe Ingles)就是其中一個例子，他在推特上發文說：「看到克拉克生說自己很常去爵士比賽時，表示自己已經笑死。」而且當時克拉克生非常冷靜，似乎也沒讓海莉感受到一絲異樣，繼續她「脫稿」的街訪。

🤣 just happy i spelled my name right @HayleyHolme https://t.co/QndUL6EPEb — Jordan Clarkson (@JordanClarksons) September 24 2021

結果事後海莉發現自己搞了大烏龍，她在推特上發文表示抱歉，她說：「我在街頭訪問克拉克生時竟沒有認出他來，我真的有點問題，只能說我有眼不識泰山。」接著克拉克生本人也於推特發文表示看法，他說：「我很高興沒把自己名字拼錯。」