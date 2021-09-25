「2021台北電影獎」頒獎典禮將於下月登場，25日公布首波頒獎人，包括監製李烈，歷屆影后王淨、謝欣穎、謝盈萱，歷屆最佳男、女配角張書豪和姚以緹，還有李淳、朱芷瑩、邵雨薇、林柏宏、林哲熹、柯震東、納豆、陳庭妮、黃健瑋、潘慧如等出席頒獎，眾星齊聚一堂，為典禮增加不少看點。

「雙影后」謝盈萱和謝欣穎將一起頒發最佳編劇。（北影提供）

去年憑《返校》勇奪北影影后、今年主演開幕片《月老》的王淨，將與監製李烈共同揭曉本屆最佳女主角；納豆繼去年以《同學麥娜絲》奪金馬獎最佳男配角，今年再度以該片入圍北影最佳男配角，他將和片中的夢中情人「麥娜絲」潘慧如共同宣布最佳紀錄片；2018年獲北影最佳女主角的謝盈萱，將攜手2011年影后、以《怪胎》角逐本屆最佳女主角的謝欣穎共同頒發最佳編劇。

《火神的眼淚》組成打火拍擋的陳庭妮與林柏宏將共同宣布最佳剪輯。（北影提供）

多組銀幕CP也將在頒獎典禮上合體，包括電影《陪你很久很久》中共譜青春愛情的李淳與邵雨薇，將頒發最佳動畫片與最佳視覺效果；在電視劇《火神的眼淚》組成打火拍擋的林柏宏與陳庭妮將共同宣布最佳剪輯，主演《月老》與《鱷魚》在本屆台北電影節首映的柯震東，將和今年入選坎城影展「一種注目」單元的《金錢男孩》（Moneyboys）片中戀人林哲熹一同揭曉最佳新演員。

最佳女配角則由去年台北電影獎最佳女配角姚以緹，攜手2012年最佳男配角張書豪共同頒發；今年台北電影節卓越貢獻獎得主黃建業，也將在典禮上由2位學生黃健瑋和朱芷瑩共同獻獎。「2021台北電影獎」頒獎典禮將在10月9日（六）晚間7點舉行，三立台灣台與MOD三立綜合台現場實況轉播，台北電影節YouTube、三立新聞網YouTube、Vidol TV、LINE TODAY、中華電信Hami Video將網路同步直播。