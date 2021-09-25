中視《飢餓遊戲》日前邀請新竹縣長楊文科擔任嘉賓，在「縣長幫幫忙新竹縣QA大賽」中，各種考題都難不倒他，但想要贏還得靠體力，王仁甫特別提醒縣長：「找牌子如果跑不夠快，也不會贏喔！」鬥志滿載的楊文科一聽不甘示弱：「好！我跟你拚了。」

分隊時，節目請楊縣長自選隊友，這讓他很為難：「男的帥、女的美，我該怎麼辦呢？」笑說自己夏天喜歡吃豆花，「豆花妹」蔡黃汝一聽馬上興奮走上前，看到豆花妹有縣長這位神隊友助攻，許孟哲立刻開酸：「縣長不好意思，因為她本名姓蔡，她現在改名叫『蔡花妹』了。」讓豆花妹哭笑不得：「你不要亂說！」

節目中總是鬼靈精怪的王仁甫，時常與人結盟又倒戈，燒腦的心機賽制加上各種整人關卡，讓好勝心強的豆花妹又邊玩邊緊張到手發抖，也對王仁甫心有戒心，還對他說：「騙人怎麼辦？我可以住1年的免費民宿嗎？」王仁甫為展誠意，乾脆大氣喊出：「我房子過戶給妳。」不少網友一看完預告都開玩笑大讚「花花真的很有效果，為節目增添不少歡樂。」以上內容於明(26日)晚8點在中視播出。