曝參選黨主席心路歷程 張亞中：從來就不是輸贏的問題

國民黨主席選舉今舉行投開票，根據最新票數，江啟臣23618票，卓伯源3766票，張亞中42972票，朱立倫64192票。對此，張亞中說，自己沒有任何粉絲，不希望有張粉、張派。對於有支持者可能出現一些激烈的做法，張亞中說，這些事情從來就不在他的規畫之內，也不可能做這種事，他也不希望支持者去做。對於自己票數落後朱立倫，張亞中說，代表路線和理念沒有被接受，他感到遺憾。

張亞中今(25日)電話連線《TVBS新聞》政論節目「新聞大白話」，接受主持人王淺秋專訪，對於有張粉在國民黨臉書等社群平台喊話「清黨」、「集體退黨」，甚至「包圍八德路中央黨部」。張亞中說，自己沒有任何粉絲，不希望有張粉、張派，如果有他希望是中華民國粉，他這次參選，這是代表一個黨的理念和路線及方向，給黨一個參考，對於有支持者可能出現一些激烈的做法，張亞中說，這些事情從來就不在他的規畫之內，他也不希望支持者去做這種事。

張亞中強調，自己如果不小心輸掉，代表路線和理念沒有被大多數黨員接受，雖然會非常遺憾，但他要呼籲支持者，不要採取暴力的方式，也不需要有激烈舉動，大家繼續一起奮鬥，自己是不可能做這種事的。

對於是否有棄保效應發生？張亞中說，他不希望有扣帽子的做法發生，也不要有同志操作棄保，對於黨內有人批評，若讓張亞中當選，國民黨就會亡黨。張亞中說，國民黨的確有亡黨危機，從黨員年齡普遍不到40歲，不到3%，這難道沒有亡黨危機嗎？