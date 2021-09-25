全國118所高中職部分學生的學習歷程檔案驚爆遭到教育部給「弄不見」，恐嚴重影響學生權益，宜蘭縣有4所學校受害，所幸檔案資料遺失的學生人數相當少，學校正設法補救，協助學生「找回資料」。

蘭陽女中校長曾璧光說，受影響的學生有多少還要進一步確認，因為遺失的資料屬於學生重要個資，學生手上也應該都有原始檔案或是備份資料，因此學校將會發通知給學生請學生自行確認，如果發現有問題再做修正即可，應該還不至於會影響到學生的權益。

頭城家商初步查出有7名學生受到影響，教務主任黃家棟說，會在星期一學生返校上課時先將這些學生集中在電腦室上網搜尋確認，再進一步讓全校的學生都做確認，因為擔心看起來檔案還在，但是當檔案打開之後卻是「空的」。

羅東高工則是進修部學生「受害」，但因為進修部學生人數本來就少，加上學生大多已近入社會工作，會繼續升學的更少，因此影響不大，但學校仍會協助學生從學校的資料庫、老師及學生過去上傳的備份檔案將資料補齊。

宜蘭高商也傳出是「進修部」學生受影響，但學校表示，早在6月底前已經讓進修部學生將資料完成上傳，並不是在上傳發生問題的這段時間內，或許是學校所使用的是發生問題的公司軟體系統，因此才會被認為也是「受災區」。