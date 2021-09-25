26歲AV女優結城瑠美奈（結城るみな），畢業於日本知名大學法律系，還曾當選過大學校花，去年3月號稱為了報復前男友而下海拍AV，轟動一時。然而她近日遭報導爆料，家中被警方搜出許多古柯鹼與興奮劑而遭到逮捕，身旁友人才驚覺原來結城瑠美奈出道後身形暴瘦的真正原因。

本名朝倉佳奈子的結城瑠美奈，日前遭《週刊文春》踢爆因家中藏有毒品被捕，隨後經紀公司也證實她被捕消息，結城瑠美奈向律師坦言與一名牛郎店高層購買毒品，對方買了興奮劑，而她則買了古柯鹼，警方在其家中搜出約0.4克的興奮劑及少量可卡因。

報導更指出，結城瑠美奈在下海拍片前就染上吸毒惡習，友人也察覺她自去年3月出道後，整個人越來越消瘦，社群網站PO出的照片鎖骨、肋骨清晰可見，一度以為她是因工作壓力而罹患厭食症，沒想到竟是吸毒所致。

AV達人一劍浣春秋稍早也發文談及結城瑠美奈被捕一事，指報導中稱結城瑠美奈入行前就會去新宿歌舞伎町玩，交往頗為複雜，影射她之前就是牛郎店的常客，這也讓一劍浣春秋忍不住大爆業界醜陋內幕，「其實很多女優、而且不乏業界指標的女優會入行就是牛郎在後面推了一把的；因此也不要期待事務所會去阻止女優把辛苦賺的錢往牛郎店送，一來是人力不足，沒辦法注意女優私底下和誰交往又去哪裡玩樂，二來是有些經紀公司和牛郎本就是共犯結構，你要他們怎麼去規勸女優別去那兒？根本說不出口吧？這樣的AV界一定會出事的，這次是有人吸毒、不知道下次是什麼？」

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