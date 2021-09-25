大陸女星湯唯在2006年以李安執導電影《色，戒》女主角王佳芝，一舉成為國際知名女演員，演技獲得肯定後，戲約不斷，在2014年和韓國導演金泰勇結婚後，也直接當先生作品的女主角；日前湯唯久違回大陸出席公開活動，白襯衫搭黑色七分褲，簡約優雅如仙女般，將要42歲的她臉上不見歲月痕跡。

湯唯前段時間在韓國拍攝先生執導科幻新作《Wonderland》，在殺青後才回家鄉，日前驚喜現身北京國際電影節中國電影發展高峰論壇，更是掛上「主創代表」頭銜，和許多電影圈前輩分享拍攝心得；湯唯在踏入電影圈10幾年的時間，認為演員最該做到一點，「回歸到最真實的生活中，把生活細節體會得更深刻，然後回饋給角色」。

湯唯日前現身北京國際電影節，久違公開露面的她狀態極好，仙女顏值完全不像是要42歲。(圖/ 摘自微博)

而湯唯此次出席高峰論壇，也是她從韓國拍片後回家鄉首度公開亮相，她一頭微捲長髮披肩，穿著長袖白襯衫和七分黑色寬褲，臉上只有淡妝，看得出肌膚狀態保養得極好，完全不像下個月要滿42歲的女人；在聆聽前輩們的話，一臉專注的神情看起來相當優雅，由內而外散發出的氣質彷彿時間年齡都無法影響她。

在活動中，湯唯也透露近期都沒有時間進電影院，因為都忙著在家照顧女兒，且她也說不進電影院還有很大的原因是，沒有太多適合孩子看的電影，所以有母愛地建議「多拍一些好看的兒童電影」。