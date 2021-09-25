江啟臣發表談話。

國民黨主席選舉今舉行投票，截至目前，尋求連任的江啟臣僅拿下2萬6505票，暫居第三名，遠遠落後給候選人朱立倫的6萬8953及另名候選人張亞中的4萬7017票。

江啟臣表示，感謝黨員投國民黨，表示對國民黨的在乎與生生不息的力量，這是黨內的勝利。感激留給團隊與青年黨員，注入活力與未來，是最大的價值。恭喜朱立倫，感謝張亞中教授與卓前縣長，鞏固黨內民主的實踐。

另名候選人卓伯源也在臉書表示，無論選舉結果如何，讓國民黨更好絕對是我們的共識，感謝江啟臣主席、李乾龍秘書長為黨奉獻心力、服務黨員，也為這場選舉做非常好的規畫。

卓伯源強調，我們都在為國民黨努力，所有走過的路都有意義，所有的努力都很不會白費，未來我們無懼風雨，我們會持續為黨投入更多正能量，一起讓國民黨的表現做到更好。

卓伯源也說，感謝所有參選人的民主風度，國民黨一定會團結，讓2022再次勝利，共同贏回2024總統選舉、國會過半。