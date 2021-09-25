台中市天津路、文昌東10街口，25日清晨3時許，發生1起街頭砸車暴力案件，20歲江姓男子當時駕駛自小客車，被另1輛深色自小客車追逐圍堵，江男因撞到路旁3輛車，棄車逃逸，深色車緊跟隨在後，車內2人突然下車砸江的車，警方獲報後請江男到案說明，江似乎有隱情，推說沒事，但警方仍通知深色車主以釐清案情，將依法偵辦。

中市警局五分局北屯派出所指出，當時接獲民眾報案指稱，在北屯區天津路、文昌東10街口疑似有行車糾紛發生。處理員警抵達現場時雙方均已離去，現場留有1輛江姓駕駛的自小客車，車輛前擋風玻璃遭到毀損，並波及路旁停放的3輛車輛。

警方調閱監視器，通知被害人江姓駕駛，江到案表示，與對方互不相識，對方駕駛深色車輛自西屯區跟至該址後，有2名男子下車持棍棒砸車，其棄車徒步跑離，江姓車主表示不願提告，態度相當保留，僅表示當時從西屯區開車途經北屯區，警方仍深入調查。

台中市警第五分局長林沐弘呼籲，暴力無法解決問題，若雙方有糾紛時，應循正當途徑報警處理，警方對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。