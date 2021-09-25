嘉縣溪口鄉美林國小學童參加「食農教育-蘆筍苗移植體驗趣」開心栽植蘆筍苗。（張亦惠攝）

崙禾美地創生協會陳梧桐（紫背心者）、縣長翁章梁（前）親手將蘆筍苗移植至溫室中。（張亦惠攝）

台灣過去曾是蘆筍罐頭出口大國，嘉縣溪口鄉崙尾地區幾乎一半以上的人家都種植蘆筍，現在種植面積大減，事業有成的旅外鄉親陳梧桐為活絡農村成立崙禾美地創生協會，選定蘆筍作為重點推廣的作物，盼提升農民收益，更蓋了示範溫室25日正式啟用。

崙禾美地創生協會理事長陳梧桐說，蘆筍雖較費工，但收入卻是種植稻米的數倍，選定蘆筍是為提升農夫務農的收入，目前以露天種植綠蘆筍農民接受度較高，協會去年9月20日成立後，慢慢有鄉親投入種植，協會也辦理相關課程，今年有人拓展面積，也陸續有人表達有意願種植。

除推廣種蘆筍外，陳梧桐未來也要導入智慧農業，因此蓋了一座示範溫室，25日正式啟用，特地舉辦「食農教育-蘆筍苗移植體驗趣」社區活動，由學童親手在溫室將蘆筍苗移植到溫室中，縣長翁章梁、鄉長孫維聰、縣議員劉雅文及在地鄉親、蘆筍農民等都到場參與。

翁章梁以智慧科技導入農業產銷太保市小黃瓜農場、水上鄉木瓜專業種植團隊及梅山鄉太平村長嚴清雅多年奔走促成太平雲梯興建、成立合作社經營，帶動地方繁榮、復甦產業經濟及增加年輕人就業機會為例，強調陳梧桐等人對地方和故鄉的用心，未來一定能為地方創造無限的可能。

陳梧桐說，過去農村收入好展現出繁榮的盛況，近來因收入不佳留不住年輕人漸漸凋零，協會未來會開發通了路品牌，整合產銷，讓地方農業活起來，也會著重在社區營造，重新找回農村互助、團結等優良的傳統。