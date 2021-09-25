隨著振興五倍券的推出刺激了消費者的購物慾，各百貨、Outlet都紛紛推出優惠活動搶客，像MITSUI OUTLET PARK就將於10月8日到31日祭出線上下同步的「APP會員限定 五倍振興經濟學」活動，更預計即將在10月15日到11月7日期間推出林口、台中港店的周年慶檔期，至於在高雄的大魯閣草衙道，也因著明年農曆年前即將轉型，10月6日前就推出Outlets改裝全面出清優惠。
MITSUI OUTLET PARK就率先預告，10月8日五倍券開跑的同時，同步也祭出放大五倍券的優惠，31日前透過紙本或數位五倍券，單筆消費滿2000元，並至服務台出示APP會員與消費憑據，即可兌換250元加碼抵用券，回饋率達12.5%，而林口店將限量3000份、台中港店限量2500份；10月31日前兩店均有「巧虎夏日冒險小勇士」互動遊戲專區，讓大人買得開心、小孩也玩得盡興。
至於大魯閣草衙道將於農曆年前轉型為新光三越旗下全新打造的首間國際級生活複合式Lifestyle Outlets購物中心「SKM Park」，為了回饋消費者，將於10月6日前推出全館滿3000元，送電子商品券300元、鈴鹿賽道樂園200元優惠，指定3C店櫃滿萬元即送電子商品券500元、鈴鹿賽道樂園200元，而在10月7日到17日期間，再推出持會員卡扣100點即現抵100元優惠。
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