一位女網友日前自電商平台購買25款文具，沒想到收到商品的同時竟收到一整疊發票，好奇廠商怎麼沒有打在同一張。(摘自爆怨公社)

一位女網友日前自電商平台購買25款文具，沒想到收到商品的同時竟收到一整疊發票，讓她相當好奇，廠商怎麼沒有打在同一張？內行網友一看，馬上點出關鍵，其實這樣做比較方便作業。

原PO在臉書社團《爆怨公社》上表示，日前透電商「momo」購買文具，但她好奇，明明是向同一家廠商購買，共25個品項的文具，卻收到25張發票，「看到25個號碼，以為他們弄錯了」。

原PO解釋，由於要申請紙本發票報帳，才沒有使用載具，但仍納悶，「寄給我一大包發票欸…這樣不是很浪費發票號嗎？」貼文曝光後，不少網友都有同感並分享類似經驗，「momo最不缺的就是紙了，寄東西也很愛分好幾箱寄，之前還有人收到一個紙箱裡面只放一本DM」、「我上次在momo買20支無印的自動鉛筆，分了15個箱子來….」。

至於為什麼廠商要刻意分成25張發票？網友透露， 這是廠商用來預防部分退貨情況發生，「因為部分退貨時只要退單項發票即可，不用重開發票」、「這是方便你同一張訂單但可以單件單獨退換貨的，我之前買50個文具用品也開50張」、「好像是怕退貨，所以分開開立，這樣就不會重開發票、延遲收款」。