國民黨黨主席之爭25日見真章，桃園市是候選人朱立倫故鄉，選舉人數有2萬6266人，傍晚20個投開票所結果出爐，朱立倫拿下6349票，贏第二名的張亞中1548票。
桃園20個投開票所，黨主席之戰共有1萬2522張有效票，朱立倫拿下6349票，第二名張亞中4801票，現任黨主席江啟臣僅1229票，卓伯源143票。
桃園是候選人朱立倫的故鄉，受惠天氣佳，加上黨代表競爭激烈不斷催票，一早20個投開票所都湧入人潮，不到8點已有長長人龍，投票都嚴守防疫規範，量體溫、實名制，市黨部估計投票率約5成。
國民黨黨主席之爭25日見真章，桃園市是候選人朱立倫故鄉，選舉人數有2萬6266人，傍晚20個投開票所結果出爐，朱立倫拿下6349票，贏第二名的張亞中1548票。
桃園20個投開票所，黨主席之戰共有1萬2522張有效票，朱立倫拿下6349票，第二名張亞中4801票，現任黨主席江啟臣僅1229票，卓伯源143票。
桃園是候選人朱立倫的故鄉，受惠天氣佳，加上黨代表競爭激烈不斷催票，一早20個投開票所都湧入人潮，不到8點已有長長人龍，投票都嚴守防疫規範，量體溫、實名制，市黨部估計投票率約5成。
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