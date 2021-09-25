國民黨黨主席之爭25日見真章，桃園市是候選人朱立倫故鄉，選舉人數有2萬6266人，傍晚20個投開票所結果出爐，朱立倫拿下6349票，贏第二名的張亞中1548票。

桃園20個投開票所，黨主席之戰共有1萬2522張有效票，朱立倫拿下6349票，第二名張亞中4801票，現任黨主席江啟臣僅1229票，卓伯源143票。

國民黨黨主席之爭25日登場，桃園市選舉人數有2萬6266人，受惠天氣佳，一早20個投開票所都湧入人潮，不到8點已有長長排隊人龍。（蔡依珍攝）

桃園是候選人朱立倫的故鄉，受惠天氣佳，加上黨代表競爭激烈不斷催票，一早20個投開票所都湧入人潮，不到8點已有長長人龍，投票都嚴守防疫規範，量體溫、實名制，市黨部估計投票率約5成。