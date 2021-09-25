全球極端天氣不斷，由瑞典少女桑伯格發起的「全球氣候罷課」持續發酵中。為響應號召，台灣青年氣候聯盟今天舉辦「青年抗暖大遊行之畢業典禮抗疫中」，台灣青年氣候聯盟總召侯俊吉要求，雖然溫室氣體減量及管理法可能難在今年送出，但政府應要在今年11月聯合國氣候變化大會（COP）舉行前提出具體可行的減碳路徑。

青年氣候聯盟以畢業典禮為主體，設置「高碳排產業畢業典禮」還設置氣候心裡話、氣候留言板、珍重不再見、打卡區等4大攤位，講述面對氣候變遷，應該改變過往仰賴高碳排產業的經濟形式，邁向低碳商業模式。

侯俊吉說，全球有700多萬人響應「全球氣候罷課」，此次遊行也提出7大訴求，包括府應「完成溫管法修法」、「提出2050淨零排放路徑圖」、「修訂具體可執行的碳定價法案」、「重視調適政策」、「完善氣候教育」、「強化中小型企業因應全球減碳的適應力」及「納入各領域脆弱族群共同商議氣候政策」。

侯俊吉表示，雖然目前立法院已有7個版本的溫管法草案，但環保署至今仍未提出，但至少要在COP 26舉行前提出具體可行的減碳路徑如2030、2040、2050分期目標等，影響不同利害關係人等，以便企業、民眾配合落實。

侯俊吉提及，因應氣候轉型不只是大企業，台灣為數眾多的中小企業也要配合，但中小企業可能因為資源不足等，落實能力較低，此時政府就應協助。