國民黨主席改選25日投開票，台南市37區投開票所投票踴躍，國民黨副祕書長謝龍介期待新主席朱立倫做好整合工作，向外擴展與同道結盟，快速爭取中間選民認同，迎戰2022年縣市長選舉。

國民黨主席改選由前主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中、現任主席江啟臣與前彰化縣長卓伯源4人角逐，戰況格外激烈，投票前形容為「砍到見骨」的內戰，25日投票人數踴躍。

國民黨台南市議員蔡育輝拋出國民黨本土化議題，希望新主席拋棄92共識一中各表，以中華民國台灣優先為新主張。（國民黨台南市議會黨團提供／程炳璋台南傳真）

國民黨副祕書長謝龍介25日到新市區投票，他形容國民黨的選舉過程衝擊難免，比起民進黨的黨內選舉的激烈程度，仍是小巫見大巫，如果國民黨是「砍到見骨」，民進黨就是「割喉」。

開票結果朱立倫高票當選，謝龍介直言「迎戰2022是重點」，他認為，4位候選人都是國民黨的人才，黨員挑出來就是最適合國民黨的人，需快速爭取中間選民認同，贏得明年縣市長選舉的最大勝利。

國民黨籍台南市議員蔡育輝拋出本土化議題，希望朱立倫能「放棄92共識，一中各表」，務實主張「中華民國台灣優先」。

謝龍介表示，朱立倫當選後，國民黨仍面臨強大挑戰，民進黨將台灣民主法治精神破壞殆盡，箝制人民言論自由，民意對執政者敢怒不敢言，況且還要面對在野黨之間的競合。

謝龍介盼朱立倫作好整合工作，向外擴展同道之間結盟，吸收民間、網路的力量，因為高手在民間，很多網友對時事的針砭更甚國民黨，能夠拉攏這股力量，就能主導挑戰執政者的地位。