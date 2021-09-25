統一獅隊備受期待的21歲新秀投手古林睿煬前2年面臨傷病困擾，直到今年才迎來完整的球季，本季投球局數已來到60局，他期許自己本季至少投到80局，「畢竟我也進來滿久了，理論上應該做到這樣。」

2018年古林睿煬高中畢業就決定挑戰中職，被獅隊第一指名選中，進到職棒後卻面臨傷病困擾，直到今年才面臨生涯首個完整球季，不過上半季先是面臨側腹肌拉傷，下半季又碰上手指破皮的挑戰。

總教練林岳平認為，這是古林睿煬需要學習的課題，藉由賽事了解到何時會是高峰，在低潮時又該如何爬起，「他自己要去了解高低起伏，哪個月在高峰、哪個月在低潮，要慢慢學習，如何在低潮時再往上爬，今年就是他學習的1年。」

古林睿煬本季已投60局，接近2019年在二軍61.1局、一軍5局，投球局數已接近生涯最多。「餅總」表示，以古林睿煬的年紀來說，絕對會是球隊未來的1號本土投手，「他自己也要慢慢去突破，等到他來到壯年期時，看能否挑戰180局。」

球季走過一半，古林睿煬坦言自己身體確實有些疲勞，只能利用重訓及小肌肉訓練加強肌力。不同於上半季頻頻出現破150公里的「火球」，最近他不再執著於跟打者硬碰硬，「如果一直催球速但被打界外這樣體力消耗很快，要想辦法更有效率的解決打者。」

至於自己本季的投球局數目標，古林睿煬希望自己能投到80局，甚至來到100局，「這樣對球隊會比較有貢獻，畢竟我也進球隊滿久了，身體狀況還可以負荷這樣的局數。」