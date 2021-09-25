國民黨主席選舉結束今(25)日晚間出爐，朱立倫篤定當選。對此，曾表態力挺朱立倫的立委林為洲，稍早透過臉書表示，親訪請益，整合團結，恭喜朱立倫！

國民黨加油。截至晚間18：16開票結果，朱立倫7萬1158票篤定當選，張亞中4萬9323票，江啟臣2萬8055票，卓伯源4227票。現任黨主席江啟臣已宣布敗選並發表談話。江啟臣表示，恭喜當選的朱立倫主席、也感謝張亞中教授以及卓伯源前縣長三位夥伴，是我們四人的共同參與，鞏固了國民黨黨內民主的實踐。

江啟臣指出，選戰交鋒衝突都會難免，每個參選人都能把波折留在過去，「我將帶頭促成其他候選人，支持下一任當選者」，不管黨員支持誰，失落都留在今晚，明天醒來都是國民黨一份子。

江啟臣感謝並肩作戰支持者，一起同甘共苦，度過高雄危機，與公民團體推出公投，以及不適任民代的罷免案。新任黨主席將帶領國民黨全面反攻，他期許朱立倫能承先啟後，以及其他候選人都能共同參與罷免與公投。