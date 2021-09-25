《周玉琴開票特報》

國民黨主席選舉今舉行投開票，國民黨主席候選人朱立倫大幅領先其他對手，截至目前，朱立倫6萬8953、孫文學校校長張亞中為4萬7017票，尋求連任的江啟臣僅拿到2萬6505票，暫居第三。時事評論員朱凱翔大膽預測，張亞中現象，這場選舉之後就結束了，但這股勢力還存在，而這些人的聲音應該要被照顧。

朱凱翔25日在中天新聞《周玉琴開票特報》表示，張亞中現象，在這場選舉輸了就結束了，張亞中本身不重要，而是這些投給他的人，也就是國民黨內有一群這樣的聲音，比如在兩岸上要統或不統，這樣的聲音，其實在國民黨內長期被壓制，因黨內政治人物要選舉，因此必須某種程度壓制這樣的聲音，不讓它出來。所以這些人就不斷在國民黨內找寄託，所以洪秀柱當年聲勢會起來，聲量非常大，他們會非常狂熱地去支持，在黨內就成為一股力量，現在又找到張亞中。

朱凱翔分析指出，張亞中在這場選舉結束之後就消失了，但這股勢力還存在，國民黨怎樣去面對這樣的支持者，其中很多都是一些長輩，他們不知道政治人物在搞什麼，一路以來受的教育就是兩岸要統一，一定要往這個方向走。但是國民黨內的政治人物因為要選舉，不肯面對並討論這個問題，但這些人一直都存在，而國民黨主席就是沒有辦法面對這個問題。朱凱翔強調，他才覺得這些人的聲音應該被照顧到，至於到底要怎樣作，大家應該要討論一下。