國民黨主席之爭結果出爐，朱立倫當選國民黨主席，對此，新北市新聞局長張愛晶表示，市長侯友宜謹守公務跟黨務的分界，新聞局無從得知其回應及想法，市長明天有公開行程，屆時會再統一回應。

選前之夜流出新民調 朱立倫：最重要是棄民進黨、保國民黨
國民黨現任主席江啟臣與夫人投票：有信心打贏選戰
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