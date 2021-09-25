朱立倫當選國民黨主席 侯友宜怎看？新北市府：明天回應 19:022021/09/25 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席之爭結果出爐，朱立倫當選國民黨主席，對此，新北市新聞局長張愛晶表示，市長侯友宜謹守公務跟黨務的分界，新聞局無從得知其回應及想法，市長明天有公開行程，屆時會再統一回應。 選前之夜流出新民調 朱立倫：最重要是棄民進黨、保國民黨 國民黨現任主席江啟臣與夫人投票：有信心打贏選戰 #國民黨主席 #市長 #侯友宜 #朱立倫 #新北市長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 赴三重投票 朱立倫籲團結：每一票都是捍衛中華民國、國民黨 11:182021/09/25 政治 新任國民黨主席上台考驗馬上來 游淑慧曝最大隱憂 18:292021/09/25 政治 朱立倫當選黨主席 藍委林為洲8個字點出勝選關鍵 18:572021/09/25 政治 國民黨主席選舉 卓伯源現身彰化老家投票 11:592021/09/25 政治 朱立倫當選國民黨主席 謝龍介：需快速爭取中間選民認同 18:512021/09/25 政治 郭正亮預測國民黨主席「他」贏 朱學恒回一句 16:232021/09/25 政治 棄保、反串洗民調 國民黨主席戰大激鬥！青年派呼喚團結 下架民進黨才是目標 04:102021/09/25 焦點要聞 篤定當選國民黨主席 朱立倫今晚7點發表談話 18:372021/09/25 政治 新北今0確診 侯友宜：只要努力 回歸一級有機會 15:232021/09/25 生活 國民黨主席選舉投票率上看五成 黨員紛現身 結果18：00揭曉 10:472021/09/25 政治 牽動2022縣市長、2024總統及兩岸關係！殺到見骨 國民黨黨主席選舉 決戰看今朝 04:102021/09/25 焦點要聞 政治熱門新聞 開票落後朱立倫 支持者嗆退黨潮？張亞中表態了 - 政治 當選國民黨主席後首次發言 朱立倫喊團結：期許為必勝藍 - 政治 郭正亮預測國民黨主席「他」贏 朱學恒回一句 - 政治 國民黨主席投票後 許淑華說話了 - 政治 塔綠班爆紅 正妹議員：蔡英文最新民調再度死亡交叉 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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