中廣董事長趙少康恭喜國民黨主席候選人朱立倫當選新任黨主席，趙少康也點出國民黨有7大問題，呼籲朱立倫上任後必須立刻處理，他期許國民黨必須轉型成一個積極的戰鬥體，要時時發揮戰鬥藍的精神。

趙少康說，這次主席選舉有四位優秀人選挺身而出，證明大家對國民黨的未來仍然充滿期待，更清楚國民黨必須提升戰力與轉型，才能成為推動國家前進的力量。歷經激烈一戰、估計超過5成的投票率，朱立倫脫穎而出，未來的路只能說任重道遠，除了恭喜，更多的是期許。

趙少康期許朱立倫，國民黨必須轉型成一個積極的戰鬥體，要時時發揮戰鬥藍的精神。改變黨員結構，40歲以下年輕人比例要提高到至少30％。符合台灣整體成年人口比例。

趙少康也呼籲朱立倫，兩岸政策要與時俱進，要以台灣2300萬人利益為核心。要用人民聽得懂的話說明清楚。2022、2024選舉要贏，要有透明公平的提名辦法，為黨、為國家找到最好的人才。

趙少康認為，團結才能打勝仗，要有容乃大，要號召韓粉、張粉、江粉全部歸隊。張亞中教授能在這麼短時間竄起，得票數又這麼高，朱立倫必須探究原因，做為參考。

他也提醒朱立倫，江啟臣擔任黨主席一年多來，國民黨民調由谷底翻升，朱立倫應該再接再厲繼續提升，並完成10月23日罷免陳柏惟及12月18日反萊豬等四大公投的政治任務。