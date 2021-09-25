（19:20更新線上直播收看人數與飛機抵達時間）華為前財務長孟晚舟25日凌晨獲釋，之後搭機返回中國，預計在7:25左右抵達深圳寶安機場。她獲得釋放一事不僅在網路上成為火爆話題，還有相當多大陸民眾自主前往機場接機，表達熱切期待與歡迎。

孟晚舟今日獲釋後，所搭乘的班機是中國大陸包機，在加拿大時間下午4點30分左右起飛，原本僅有10小時的旅程，根據路線追蹤顯示，班機刻意避開了北太平洋以及阿拉斯加航路，朝北偏東繞經北極航路，令人引發了中方為避免美國橫生枝節的聯想。因此預計耗時13小時，預估在晚間9:50抵達。

騰訊新聞嵌入觀看孟晚舟所乘班機降落的直播，收看人數衝破100萬人。（摘自騰訊新聞app畫面）

許多大陸民眾自主前往深圳機場迎接孟晚舟回國，自製布條有備而來，誠意到位。（圖／路透）

大陸民眾自主前往深圳機場迎接孟晚舟回國，自製手寫牌。（圖／路透）

孟晚舟預計所搭乘的班機（CA552）預計抵達深圳寶安機場，透過直播畫面可以了解，有許多民眾已熱情前往接機，將機場擠得水洩不通。此外，全程守候，鎖定飛機抵達實況的直播的觀看人數也持續上升，從晚間五六點的40幾萬人，已攀升至超過100萬人，人數仍在持續攀升。如今飛機已經進入中國空域，即將降落。

經歷了1028天的拘禁，孟晚舟落地後的發言，絕對是萬眾期待。