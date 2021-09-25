國民黨主席選舉揭曉，前新北市長朱立倫當選新任黨主席。新任黨主席馬上面對10月23日立委陳柏惟罷免案及12月18日反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四與公投綁大選等4大公投案。雲林菜農林佳新表示，黨主席「要不要下軍令狀？」

林佳新25日在臉書貼文指出，昨天某個朋友問他，大概比例是怎樣？他說據了解大概是「3，2，1」，投票現況大概也沒差多少，不管是誰當選，他只有一個問題，但一直沒說，也就是「要不要下軍令狀？」比如刪Q、眾公投。

網友紛紛認為，「贊同，要下軍令狀。」、「誰選上，該做的事就要繼續做。」、「投票率是對黨的信心指標，還好有張亞中這隻『鯰魚』拉動，否則會一攤死水。軍令狀要靠黨員自覺要求，但難期待。」

陳柏惟罷免案日趨白熱化，雙方交鋒不斷。前立委顏寬恒宣稱擔任刪Q志工，陳柏惟酸說，「顏寬恒連呼吸都聞到罷免」；刪Q總部則反嗆，「指控子虛烏有」。反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四與公投綁大選等4大公投案，將於12月18日投票。國民黨主席候選人在選前之夜打出團結牌，並對年底四大公投案提出願景，認為直接影響2022縣市首長大選勝敗。