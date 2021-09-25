國民黨主席選舉25日投票，朱立倫在新竹縣獲3151票，張亞中則拿1730票，在朱當選國民黨主席後，選前就表態「挺朱」的新竹縣長楊文科發表公開信說，朱立倫此時此刻擔任黨主席，只有千斤重擔，沒有一絲一毫的享受，他要向朱主席表示敬意與感謝！

楊文科表示，今年11月24日，國民黨就127歲了，1百多年來，無論時代如何變遷，國民黨屹立不搖的根基及關鍵，就是堅持「以民為主、主權在民」原則。目前國民黨雖然身為在野黨，只要以民意為依歸，以民眾的福祉為優先，必能爭取多數人民的支持。

楊文科說，民進黨執政以來，人民生活、國家發展、兩岸關係、國際空間有沒有更好？如果執政的民進黨做不好，身為在野的國民黨，有義務告訴人民，民進黨哪裡做錯了，有責任告訴人民，國民黨可以做更好！

楊文科指政黨的存在，是為人民謀福利，不是利用人民搞鬥爭、搞對立！過去5年多來，網軍橫行霸道，網路輿論充斥著扭曲是非的言論，網路霸凌、不公不義之事層出不窮。

國家建設及公共政策議題，執政黨從不討論也不溝通，並透過小編團隊做梗圖，在網路媒體帶風向，貫徹所謂的認知作戰，造成台灣民主與國家發展脫節。

楊文科期盼朱立倫主席，以堅定的態度、豐富的行政經驗，及卓越的領導與執行力，團結全黨、凝聚共識，展現強而有力的監督力量，為人民發聲，制衡執政黨，讓台灣人民的生活過的更好、更幸福！