桃園市楊姓男子24日打算將帳戶款項轉匯，機警行員懷疑是詐騙款項，通報桃園警分局景福派出所，警方隨即趕往，男子稱是把帳戶借給土耳其酒商，不解怎麼變成車手，但警方認為有詐，仍逮捕送辦。

警方24日接獲轄區銀行職員通報，有疑似詐騙集團車手欲將帳戶款項轉匯，所長吳政哲立即率員趕抵現場，對該男子進行盤查。該楊姓男子表示是受外國友人委託，將帳戶借給對方，接收款項並轉匯，不知道怎麼會變成詐騙車手？

楊男表示，2年多前透過網路認識一位英國籍的土耳其酒商「羅伯特」，他跟對方很聊得來，持續保持聯絡，近幾個月裡說遇到麻煩，帳戶在國外遭凍結，並且回不去英國，他信任朋友，2年來陸續匯出自己的存款約百萬元，但還是不夠，羅伯特請他出借銀行帳戶，會向其他友人籌借資金匯進帳戶，再請他轉匯到指定帳戶，卻不知款項是詐騙受害人匯入，自己想幫助朋友卻莫名其妙成了被詐騙集團利用的車手，落得破財又要面對司法追訴，全案依法移請偵辦。